İstanbul'da MLKP terör örgütüne operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul'da MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 adreste operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 adreste yapılan operasyonlaroda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde MLKP 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında soruşturma yürütülen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'un 13 adresinde düzenlenen operasyon sonucu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL