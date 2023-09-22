İstanbul'da MLKP Terör Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

İstanbul'da MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 13 farklı adreste arama yapıldı ve 12 şüpheli yakalandı.