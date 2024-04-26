Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs Platformu Filistin davasının küresel sesi oldu

İstanbul'da Kudüs Platformu 5. Konferansına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu platform 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl önce başlayan bir girişimdi. Bugün 2 bin üyeye ulaştı. Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika