Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs Platformu Filistin davasının küresel sesi oldu
İstanbul'da düzenlenen Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, platformun 34 ülkeden 157 üye ile başlayan bir girişim olduğunu ve bugün 2 bin üyeye ulaştığını belirtti. Erdoğan, platformun Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi olduğunu vurguladı.
İstanbul'da Kudüs Platformu 5. Konferansına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu platform 34 ülkeden 157 üye ile 9 yıl önce başlayan bir girişimdi. Bugün 2 bin üyeye ulaştı. Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu" dedi. - İSTANBUL