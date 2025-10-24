Haberler

İstanbul'da Kişisel Verilerin Sızdırılmasıyla İlgili Soruşturma: 15 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında, 'İstanbul Senin' ve 'İBB Hanem' uygulamaları üzerinden yüzbinlerce kullanıcının verilerinin yabancı ülkelerle paylaşıldığı belirlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı.

'EKREM İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin 'darkweb'de satışa çıkarıldığı ve 'İBB Hanem' uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık bilgilerinin dışarıya aktarıldığı belirlendi. İBB iştiraklerinde görev yapan yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen ' Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturması kapsamında; 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında; programlarda yönetici konumunda olan ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden oluşan, adı geçen 'örgüt yöneticileri' ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli, ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne üye olmak' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
