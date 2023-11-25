İstanbul'da Kadınlar Şiddetle Mücadele Gününde Polis Engeline Takıldı

İstanbul'da, polis, kadınların '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Mecideköy Meydanı'na yürümelerine izin vermedi. Kadınlar da polis engelini 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, kadınları değil katliamı engelle, kadınlara sokağa özgürleşmeye, kadınları değil katilleri engelle' sloganı atarak protesto etti.

İstanbul'da, polis, kadınların "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"nde Mecideköy Meydanı'na yürümelerine izin vermedi. Kadınlar da polis engelini "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, kadınları değil katliamı engelle, kadınlara sokağa özgürleşmeye, kadınları değil katilleri engelle" sloganı atarak protesto etti.

KESK Kadın Meclisi ve İstanbul Kadın Platformaları'nın ortaklaşa düzenlediği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında erkek şiddeti, emek sömürüsü, eşitsizlik ve yaşadıkları sorunlara karşı sokaklarda, meydanlarda bir araya geldi. İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM önünde toplanan yaklaşık 5 bin kadın, Filistin halkına destek sloganlarıyla Mecidiyeköy Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Kadınların toplanmasına engel olmaya çalışan polis, barikat kurarak yolu kapattı. Kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, kadınları değil katliamı engelle, kadınlara sokağa özgürleşmeye, kadınları değil katilleri engelle" sloganı attı.

"BİR KEZ DAHA DEVLET YASAKLARI VE POLİS ŞİDDETİYLE GÜNÜ BİTİRİYORUZ"

Kadınlar, ıslık, alkış ve sloganlarla polisin engellemesini protesto etti. Polis barikatı önünde yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

"Biz kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü için öfekemiz ve isyanımızla geldiğimiz bu alanda bir kez daha devlet yasakları ve polis şiddetiyle günü bitiriyoruz. Bir araya gelişimizi engellemeye çalışanlara bir kez daha gösterdik. Kadınlar olarak bir aradayız. Barikatla kestikleri yollardan yasakladıkları meydanlardan, tenha ve karanlık sokaklardan bize reva gördükleri güvenliksiz yurtlardan, üç kuruşa çalıştığımız güvencesiz işlerimizden ekonomik ve sosyal olarak mahkum ettiğiniz şiddet dolu evlerden karşılığını hiçbir şekilde alamadığımız üzerimize yıkılan bakım emeği ile ayakta kalan ailelerimizden çıktık, kimliğimiz, bedenimiz ve özgürlüğümüz için bir araya geldik. Filistin'den Rojova'ya İran'dan Afganistan'a kadınların sesi olmak için savaş politikalarına karşı durmak için bir araya geldik. Şiddet faillerini, failleri aklayan yargıya, cezasızlık politikalara karşı bir kişi daha kesilmemek için erkeklerin şiddetine karşı bir araya geldik. Aile politikalarına karşı makbul kadınlar olmayacağız demeye geldik.

"YÖNETTİĞİNİZ KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ"

Yönettiğiniz krizin bedelini ödemeyeceğiz, yoksulluğa mahkum edemeyeceğiz demek için bir araya geldik. Birlikteyiz çünkü bizim gücümüz bir, umudumuz birbirimizde. Birlikteyiz çünkü yan yana geldiğimizde sokaklarında katledilmediğimiz, enkazlarında ölmediğimiz, yurtlarında istismar edilmediğimiz, iş yerlerinde ve ailelerde sömürülmediğimiz eşit, özgür, şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünyayı yaratabileceğimizi biliyoruz. Her birimiz için özgür bir yaşam kurana dek mücadelemiz bitmeyecek. Geceler bizim sokaklar bizim meydanlar bizim."