İstanbul'da İsrail saldırılarını protesto eden gruplar toplandı

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Grup, hükümeti İsrail-Filistin çatışmalarına müdahale etmeye çağırdı. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyeleri de İsrail saldırılarını protesto etti.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Bazı protestocular, "Ey Erdoğan, buna izin verme" diye seslendi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını artırmasının ardından bir grup yurttaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelerek saldırıları protesto etti. Grup ayrıca, "Ey Erdoğan, buna izin verme" çağrısıyla hükümeti, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara müdahale etmeye çağırdı.

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği üyeleri de İsrail saldırılarını protesto etti. İsrail Başkonsolosluğu önüne kağıt topladıkları arabalarıyla gelen geri dönüşüm işçileri, "Geri dönüşüm işçileri bu savaşın tarafıdır. Filistin halkının çektiği acıları bizden daha iyi kim anlayabilir? Elektirik suyu olmayan depolarda yaşayanlardan daha iyi Gazze'yi kim anlayabilir? Hayatta kalabilmek için yerini yurdunu terketmek zorunda kalmanın acısını bizden daha iyi kim anlayabilir? Enkaz olmuş bir şehirde yeni bir hayat kurmaya çalışan Gazze halkını çöplerden hayatta kalmaya çalışan geri dönüşüm işçilerinden daha iyi kim anlayabilir" dedi.