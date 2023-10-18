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İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Protesto Edildi

İSRAİL'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto etti. Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA'larla kapatttı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.