İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırı protestosu

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Protesto sırasında polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluk binası önünde protesto yaptı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Mehmetçik Gazzeye', sloganları attı.

Göstericilere polis müdahalesi

Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle polis ekipleri ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, havai fişek, taş ve reklam panosuna zarar veren göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Protesto nedeniyle trafik çift şeritli olarak dururken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.