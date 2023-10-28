İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Gazze Saldırıları Protesto Edildi

İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi, Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan vatandaşlar, slogan atarak meşale yaktılar.

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Gazze'ye yönelik yapılan saldırıları protesto etti.

İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi, Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan vatandaşlar, slogan atarak meşale yaktılar. - İSTANBUL