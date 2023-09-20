İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi bulunan 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçleri, başlatılan bir soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 15 şüpheliyi yakalamak üzere harekete geçti. Belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ilişkin emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.