İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 12 Gözaltı

İstanbul'da yapılan operasyonda, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik 7 ilçede 14 farklı adrese düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silahlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik 7 ilçede 14 farklı adrese yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dini istismar eden IŞİD, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütleriyle ilgili çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 7 ilçede 14 farklı adrese bu seabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7.65 mm çapında 1 tabanca ve bu tabancaya ait 56 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Konuyla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.