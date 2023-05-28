İstanbul'da İlk Oylar Kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ilk oylar İstanbul'da da kullanılmaya başlandı. Tüm yurtta saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı. Erken saatlerde görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi. Saat 8.00 itibarıyla tüm yurtta aynı anda oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da son bulacak. Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de oy verme işleminin başlamasıyla ilk oylar kullanıldı. Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu'nda da oy verme işleminin başlamışla ilk oylar verilmeye başlandı.

- İstanbul