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İstanbul'da İlk Oylar Kullanıldı

İstanbul'da İlk Oylar Kullanıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ilk oylar İstanbul'da da kullanılmaya başlandı. Tüm yurtta saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2'nci tur seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı. Erken saatlerde görevli oldukları sandıkların başına gelen görevliler, sandık yemini ettikten sonra işlemlere başladı. Pusula kontrol edilerek sandık mühürlendi. Saat 8.00 itibarıyla tüm yurtta aynı anda oy verme işlemi başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da son bulacak. Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de oy verme işleminin başlamasıyla ilk oylar kullanıldı. Sultanbeyli Zübeyde Hanım İlkokulu'nda da oy verme işleminin başlamışla ilk oylar verilmeye başlandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Seçimi İstanbul Politika Haberler

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