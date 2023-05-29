İstanbul'da ikinci tur seçim sonuçları açıklandı

İstanbul'da yapılan ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçları açıklandı. Seçime katılımın düştüğü ve 94 bin 307 oyun geçersiz sayıldığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ikinci tur seçimlerinin İstanbul'da kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul'daki rakamlara göre, iki seçim arasındaki iki haftalık sürede seçmen sayısı 8 bin 18 arttı. İkinci turda 1 milyon 391 bin 457 kişi sandığa gitmediği ve ilk tura göre seçime katılımın düştüğü görüldü.

Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar açıklandı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 375 bin 616 seçmen yer aldı.

94 BİN 307 OY GEÇERSİZ SAYILDI

İLK TURLA KIYASLA İKİ ADAYIN OYLARI ARTTI

EN FAZLA SEÇMENİN KAYITLI OLDUĞU ESENYURT'TA KILIÇDAROĞLU FAZLA OY ALDI

KAYITLI SEÇMEN 8 BİN 18 ÇIKTI

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023