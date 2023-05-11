İstanbul'da İBB çalışanı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında savcı mütalaasını verdi. Sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. 2014 yılında sanık Duran hakkında ihbar geldiğinin belirtildiği mütalaada, söz konusu fotoğrafların PKK silahlı terör örgütü kamplarında çekildiği hususunda bir kuşku bulunmadığı belirtildi. Sanık Duran'ın 10 Haziran 2014'de final sınavına girmesine karşı, ikinci final sınavına girmediği, 5 Haziran 2014'den sonra ise 3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildi.

Sanık Şafak Duran'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 2014 yılı yaz aylarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak PKK'ya katıldığı, örgüte yeni katılanlara verilen eğitimden aldığı, örgütün içerisinde "Diren Amara" kod adını kullandığı, PKK'ya organik olarak bağlı olduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alarak emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Mütalaada sanık Duran'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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