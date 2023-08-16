İstanbul'da Huzur İstanbul Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Fatih, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada araçlar detaylı şekilde arandı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Taksim'de ise aranan bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu ve Esenyurt'taki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim'deki uygulamada aranan bir kişi yakalanarak emniyete götürüldü.