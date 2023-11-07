İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca göçmen kaçakçılığıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 13 Ekim'de tespit edilen çok sayıda şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yapılan şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Hasan Gülerçoban da gözaltına alındı. Gülerçoban'ın telefonunu inceleyen ekipler,10 şüpheli daha belirledi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda sahte ikamet belgesi, İstanbul havalimanına ait mühür, 2 pasaport, 2 bin 600 dolar ile 3 bin 250 lira para ele geçirildi.