İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda, daha önce yakalanan örgüt yöneticisinin cep telefonunun incelemesinin ardından tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte belge, mühür, pasaport ve para da ele geçirildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, daha önce yakalanan örgüt yöneticisinin cep telefonunun incelemesinin ardından tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'göçmen kaçakçılığı' suçuna ilişkin yapılan 13 Ekim tarihindeki eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen şüpheli Hasan Gülerçoban yakalandı.

Örgüt liderinin telefon incelemesinde deşifre oldular

Şüpheli Gülerçoban'ın kullanımında olan cep telefonunda yapılan inceleme sonucu 10 şüphelinin 'göçmen kaçakçılığı' suçuna iştirak ettiği tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'na ait mühür de ele geçirildi

Düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 adet sahte ikamet belgesi 1 adet İstanbul Havalimanı'na ait mühür, 2 pasaport, 2 bin 600 dolar ve 3 bin 250 lira ele geçirildi. Öte yandan yakalanamayan 1 şüpheliye yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL