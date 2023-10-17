İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 40 Gözaltı, 425 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen göçmen kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 425 de kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 40 kişinin yakalanması için bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu operasyonlarda, şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken 425 de kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 9 adet araç, 45 adet uyku tulumu, 2 adet tel kesme aparatı, 1 adet merdiven, 1 adet bot, 1 adet yelkenli teknenin ele geçirildi.

26 ŞÜHLELİ TUTUKLANDI

Yakalanan insan kaçakçılığı şüphelisi 40 kişiden 14'ü emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 26 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.