İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

262 kaçak göçmen muhafaza altına alındı, 5 organizatör yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen göçmek kaçakçılığı operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Çeşitli adreslerde insani olmayan şartlarda barındırılan 262 kaçak göçmen muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Sultangazi'de kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine illegal olarak geçişinden önce, insani olmayan şartlarda barındırıldıkları 10 ayrı adresi belirleyen ekipler, geçtiğimiz ucam gecesi operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskınlarda 47 kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Göçmenlerin yurt dışına kaçırmak için hazırlık yapan 5 organizatör de polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul genelinde yasa dışı göçmenlere ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler 215 kaçak göçmeni daha muhafaza altına aldı. Toplam 262 kaçak göçmen, sınırdışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 269 bin 780 TL de para cezası kesildi.