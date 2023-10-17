İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 26 tutuklama

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 40 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 40 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ayrıca 9 araç, 45 uyku tulumu, 2 tel kesme aparatı, 1 merdiven, 1 bot ve 1 yelkenli tekne ele geçirildi.