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İstanbul'da Geri Dönüşüm Deposunda Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

İstanbul'da geri dönüşüm deposuna düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Esenkent Mahallesi'nde bulunan depoda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.