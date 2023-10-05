Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da 104 şüphelinin yakalandığı, 25 ilçede zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detayları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 25 ilçede zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Operasyonun detayları ortaya çıktı. Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde 25 ilçede yapılan operasyon 104 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise, 3 kilo 602 gram sentetik kannabinoid, 135 gram skunk, 59 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 755 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 50 bin 45 TL, 10 euro ele geçirildi.