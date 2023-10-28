İstanbul'da Gazze İçin Dua Etkinliği Düzenlendi

İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen "Gazze İçin Duaya" etkinliğinde İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Özgür-Der, Gençlik Derneği ve Siyer Vakfının da aralarında bulunduğu 12 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu platformun çağrısıyla Fatih Camisi'nin bahçesinde toplanan kalabalık grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Platform adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını söyledi.

ABD'nin İsrail'e arka çıktığını ifade eden Kaya, her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olacaklarını belirtti.

Kaya, "Bizler İzzeddin el-Kassam ve Hamas ile iftihar ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Bugün tüm İslam ümmetinin üzerindeki ölü toprağını kaldıran bu direnişe teşekkür ediyoruz. Bu nedenle 'Hamas'a selam, direnişe devam.' diyoruz." diye konuştu.

Grup, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra dağıldı.