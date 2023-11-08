İstanbul'da FETÖ üyeleri yakalandı

İstanbul'da haklarında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan 13 şüpheli, yapılan operasyonlarla yakalandı ve tutuklandı.

İSTANBUL'da haklarında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan, firari durumdaki 13 şüpheli farklı tarihlerde yapılan operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilerek gözaltına alınması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, firari durumdaki 13 şüpheli farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.