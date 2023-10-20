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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye ait gaybubet evlerinde kaldığı değerlendirilen 24 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı ve emniyete götürüldü. Diğer 3 şüpheli ise hala aranıyor.