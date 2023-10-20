İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gruplar halinde kaldıkları ikametlere yapılan operasyonda 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli iradeye darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacaklarını belirterek, "Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu 'Gaybubet evlerinde' deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri emniyet güçlerimizce belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bu evlerde yaşayan ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten şüpheli şahıslara karşı 26 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.