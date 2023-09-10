İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu: 65 göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Fatih'te düzenledikleri operasyonda toplamda 65 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli gözaltına alındı.