İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün itibarıyla Yeşilay 81 ilimizdeki...

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün itibarıyla Yeşilay 81 ilimizdeki 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi, 145 bin gönüllüsü ve rehabilitasyon merkezleri ile ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün itibarıyla Yeşilay 81 ilimizdeki 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi, 145 bin gönüllüsü ve rehabilitasyon merkezleri ile ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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