İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırsaldan kentlere göçün artmasıyla birlikte tüm dünyada kadın odaklı politikalara ihtiyaç daha da artıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika