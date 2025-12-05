İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırsaldan kentlere göçün artmasıyla birlikte tüm dünyada kadın odaklı politikalara ihtiyaç daha da artıyor" dedi.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırsaldan kentlere göçün artmasıyla birlikte tüm dünyada kadın odaklı politikalara ihtiyaç daha da artıyor" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika