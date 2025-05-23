İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak...

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler uluslararası aktörlere yol gösterecektir.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler uluslararası aktörlere yol gösterecektir. Aile, insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.