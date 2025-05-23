İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak...
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler uluslararası aktörlere yol gösterecektir.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler uluslararası aktörlere yol gösterecektir. Aile, insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika