Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirmesi olarak gördüğüm Türkiye Yüzyılı programının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika