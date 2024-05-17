Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçinin elinden tutan bir kara gün dostudur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması programında yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası'nın sadece kar peşinde koşan bir kurum olmadığını, ihtiyaç duyulduğu anda çiftçinin elinden tutan bir kara gün dostu olduğunu belirtti.
İstanbul'da düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ziraat Bankası sadece kar peşinde koşan değil, ihtiyaç duyulduğu anda çiftçinin elinden tutan bir kara gün dostudur" dedi. - İSTANBUL