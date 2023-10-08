İstanbul'da düzenlenen Megaşehirler Zirvesi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Megaşehirler Zirvesi, Artİstanbul Feshane'de başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'in ev sahipliği yaptığı zirve, uygun fiyatlı megaşehir hizmetleri için sürdürülebilir finans ana temasıyla gerçekleşiyor. İmamoğlu ve Lopez, megakentlerin refah düzeylerinin artırılması ve işbirliği konularında konuşmalar yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen "Megaşehirler Zirvesi" İstanbul'da başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Belediye Başkanı Claudia Lopez'in ev sahipliği yaptığı zirve, Artİstanbul Feshane'de "Uygun Fiyatlı Megaşehir Hizmetleri için Sürdürülebilir Finans" ana teması ile yapılıyor.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un 16 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'deki hiçbir şehre benzemediğini belirten İmamoğlu, "Riskleri ve fırsatlarıyla, sorunları ve çözümleriyle daha çok Bogota'ya, Guangzhou'ya, Lahor'a benziyor. Bu yüzden ortak sorunlarımızı konuşmalı ve çözümleri için işbirliği ve dayanışma içinde olmalıyız. Birbirimizden öğrenmeliyiz." dedi.

İmamoğlu, 1950'lerde dünyada sadece iki mega şehir bulunduğunu ancak bugün bunun 40'ı aştığını kaydetti.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan olaylara dikkati çeken İmamoğlu, "İnsanlığın en eski yerleşim alanlarından birisi olan bu coğrafyadaki çatışmanın son bulması bütün dünyanın sorumluluğudur. Bu konuda bizler de bu sorumlulukta en üst seviyede görev almaya hazır bir milletiz." diye konuştu.

Bogota Belediye Başkanı Lopez ise birlikte çalışarak megakentlerin refah düzeylerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Lopez, mega şehirler olarak güçlerini birleştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Daha yeşil yapılar, daha sosyal ve çevreye faydalı yapıları hangi ülkede, hangi şehirde bulunursak bulunalım, inşa etmek için çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Zirve, "Megaşehirlerin Alternatif Gelecekleri", "Temel Megaşehir Hizmetlerine Hakkaniyetle Ulaşılmasının Sağlaması", "Megaşehirler İçin Yenilikçi Finansman Modelleri" ve "Megaşehirler Arası İşbirliği" konulu panellerle devam ediyor.