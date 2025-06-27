İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'un açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomide insan ve mal...

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İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'un açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımı sağlayan lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forum'un açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımı sağlayan lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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