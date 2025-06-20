İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in, Gazze'nin yiğit...

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İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini buradan selamlıyorum.

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini buradan selamlıyorum. Her türlü zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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