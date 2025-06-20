İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in, Gazze'nin yiğit...
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini buradan selamlıyorum.
İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini buradan selamlıyorum. Her türlü zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika