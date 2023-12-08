İstanbul'da düzenlenen forumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Medeniyetlerin, Kültürlerin, Kıtaların ve İnsanlığın buluşma noktası...
İstanbul'da düzenlenen forumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Medeniyetlerin, Kültürlerin, Kıtaların ve İnsanlığın buluşma noktası güzel İstanbul'umuzda sizleri ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyiz.
İstanbul'da düzenlenen forumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Medeniyetlerin, Kültürlerin, Kıtaların ve İnsanlığın buluşma noktası güzel İstanbul'umuzda sizleri ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyiz." - İSTANBUL