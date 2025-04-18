İstanbul'da düzenlenen Filistin Dostlu Parlamento Başkanları Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in gönül dostlarını...
İstanbul'da düzenlenen Filistin Dostlu Parlamento Başkanları Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in gönül dostlarını ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum.
İstanbul'da düzenlenen Filistin Dostlu Parlamento Başkanları Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'in gönül dostlarını ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Filistin'in sesi olmak için bir araya geldik. Adaleti ve barışı sağlamak için buradayız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika