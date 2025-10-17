Haberler

İstanbul'da düzenlenen 5'inci Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hızla büyüyen ekonomisiyle üç...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 5'inci Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hızla büyüyen ekonomisiyle üç kıtanın tam merkezindeki konumuyla Türkiye'nin kapısı dünyanın tüm yatırımcılarına açıktır" dedi.

İstanbul'da düzenlenen 5'inci Türkiye – Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hızla büyüyen ekonomisiyle üç kıtanın tam merkezindeki konumuyla Türkiye'nin kapısı dünyanın tüm yatırımcılarına açıktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.