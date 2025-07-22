İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Savunma Sanayii fuarının 17'ncisini düzenliyoruz. Bugün burada kendi gök kubbesinde kendi kanatlarıyla yükselen bir ülkenin hikayesini görüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika