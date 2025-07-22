İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Savunma Sanayii fuarının...
İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Savunma Sanayii fuarının 17'ncisini düzenliyoruz.
İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Savunma Sanayii fuarının 17'ncisini düzenliyoruz. Bugün burada kendi gök kubbesinde kendi kanatlarıyla yükselen bir ülkenin hikayesini görüyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika