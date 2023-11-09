İstanbul'da DEAŞ ve PKK operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Özden ATİK / İSTANBUL, İSTANBUL'da DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli, PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ ve PKK terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi ve deliller bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheliden 13'ü yakalandı. PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ise, 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.