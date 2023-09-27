İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sırasında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede 14 adrese baskın yapan ekipler 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde 1 tabanca ile buna ait 56 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.