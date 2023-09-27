İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.