İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.
İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 14 şüphelinin yakalanmaları için operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalandı. 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika