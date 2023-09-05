İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Finans Sağlayan 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 73 bin Amerikan dolarına el konuldu.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 5 şüpheliye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlı olduklarını belirterek, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73 bin Amerikan dolarına el konuldu. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.