İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi yakaladı. Arama çalışmaları ise 2 şüpheli için devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.
Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.