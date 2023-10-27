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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi yakaladı. Arama çalışmaları ise 2 şüpheli için devam ediyor.