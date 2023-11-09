Haberler ›› Politika ›› İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.