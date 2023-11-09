İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında istihbari bilgi bulunan 15 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.