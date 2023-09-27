İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor.