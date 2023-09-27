İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor.
İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika