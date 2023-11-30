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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tehdit oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 11 ilçede 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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