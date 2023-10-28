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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen 'yabancı terörist savaşçı' diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.