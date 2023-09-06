İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 5 Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda,
geçmiş dönemde örgüt içerisinde askeri eğitim alan ve aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika