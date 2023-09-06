İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 5 Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.