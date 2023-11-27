İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri sınır dışı edilirken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve biri ise tutuklandı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL İSTANBUL'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ganimet adı altında örgüte para kazandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda,

H.Ö.(51), Y.İ.(49), A.I.(28) ve B.K.(32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. serbest bırakılarak sınır dışı edilirken, H.Ö. ve Y.İ. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.